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30 июля 2025 в 17:23

Куриные сосиски с сыром: трачу час времени — хватает на месяц

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашние куриные сосиски с сыром — это вкусная и полезная альтернатива магазинным полуфабрикатам. Их можно приготовить впрок и заморозить, обеспечив семью вкусными обедами на месяц вперед. Такие сосиски получаются нежными, сочными и содержат только натуральные ингредиенты.

Ингредиенты:

  • филе куриного бедра — 800 г;
  • мягкий сыр — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • мускатный орех — щепотка;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Куриное филе измельчите в фарш при помощи мясорубки или блендера.
  2. Добавьте яйца, специи и тщательно вымесите фарш до однородности.
  3. Сыр нарежьте небольшими брусочками.
  4. Формируйте сосиски, вкладывая в центр каждого кусочек сыра.
  5. Заверните каждую сосиску в пищевую пленку, скрутив концы как конфету.
  6. Варите в подсоленной воде 15 минут после закипания.
  7. Охладите и заморозьте порциями.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
мясо
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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