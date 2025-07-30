Куриные сосиски с сыром: трачу час времени — хватает на месяц

Куриные сосиски с сыром: трачу час времени — хватает на месяц

Домашние куриные сосиски с сыром — это вкусная и полезная альтернатива магазинным полуфабрикатам. Их можно приготовить впрок и заморозить, обеспечив семью вкусными обедами на месяц вперед. Такие сосиски получаются нежными, сочными и содержат только натуральные ингредиенты.

Ингредиенты:

филе куриного бедра — 800 г;

мягкий сыр — 200 г;

яйца — 3 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

мускатный орех — щепотка;

сушеный чеснок — 1 ч. л.

Приготовление:

Куриное филе измельчите в фарш при помощи мясорубки или блендера. Добавьте яйца, специи и тщательно вымесите фарш до однородности. Сыр нарежьте небольшими брусочками. Формируйте сосиски, вкладывая в центр каждого кусочек сыра. Заверните каждую сосиску в пищевую пленку, скрутив концы как конфету. Варите в подсоленной воде 15 минут после закипания. Охладите и заморозьте порциями.

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