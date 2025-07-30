Куриные сосиски с сыром: трачу час времени — хватает на месяц

Домашние куриные сосиски с сыром — это вкусная и полезная альтернатива магазинным полуфабрикатам. Их можно приготовить впрок и заморозить, обеспечив семью вкусными обедами на месяц вперед. Такие сосиски получаются нежными, сочными и содержат только натуральные ингредиенты.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра — 800 г;
- мягкий сыр — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- мускатный орех — щепотка;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.
Приготовление:
- Куриное филе измельчите в фарш при помощи мясорубки или блендера.
- Добавьте яйца, специи и тщательно вымесите фарш до однородности.
- Сыр нарежьте небольшими брусочками.
- Формируйте сосиски, вкладывая в центр каждого кусочек сыра.
- Заверните каждую сосиску в пищевую пленку, скрутив концы как конфету.
- Варите в подсоленной воде 15 минут после закипания.
- Охладите и заморозьте порциями.
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