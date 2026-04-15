Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 18:00

Кладу фарш на пласт слоеного теста — через 30 минут уже едим. Моя находка для быстрого и вкусного ужина: просто, быстро, очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Посыпаю фарш на лист теста — и через 30 минут подаю вкусный пирог. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, когда нет времени на долгую готовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоеное тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочный мясной фарш с луком и ароматными специями.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 500 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, 1 яйцо для смазывания. Лук мелко нарежьте, обжарьте с фаршем до готовности, посолите, поперчите. Тесто раскатайте в прямоугольник, выложите начинку ровным слоем, оставляя края. Сверните рулетом или сложите конвертом, защипните края. Сделайте проколы вилкой, смажьте взбитым яйцом.

Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячим — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
рецепты
ужины
кулинария
мясо
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.