Кладу фарш на пласт слоеного теста — через 30 минут уже едим. Моя находка для быстрого и вкусного ужина: просто, быстро, очень вкусно

Посыпаю фарш на лист теста — и через 30 минут подаю вкусный пирог. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, когда нет времени на долгую готовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее слоеное тесто с золотистой корочкой, а внутри — сочный мясной фарш с луком и ароматными специями.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 500 г мясного фарша, 1 луковица, соль, перец, 1 яйцо для смазывания. Лук мелко нарежьте, обжарьте с фаршем до готовности, посолите, поперчите. Тесто раскатайте в прямоугольник, выложите начинку ровным слоем, оставляя края. Сверните рулетом или сложите конвертом, защипните края. Сделайте проколы вилкой, смажьте взбитым яйцом.

Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 20–25 минут до румяной корочки. Подавайте горячим — этот пирог исчезает быстрее, чем вы его нарезали.

