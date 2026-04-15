15 апреля 2026 в 14:30

Вместо хлеба к супу — эти пампушки: с нежным тыквенным вкусом и чесночным ароматом

Беру тыкву, муку и дрожжи — и готовлю булочки-пампушки с чесночной заливкой, которые становятся лучшим дополнением к горячему борщу.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для обеда или уютного семейного ужина. Получается обалденная вкуснятина: мягкие невесомые булочки с золотистой корочкой, пропитанные ароматной заливкой из чеснока, масла и свежей зелени, а внутри — нежный тыквенный мякиш с легкой сладостью.

Для приготовления вам понадобится: 300 г тыквы, 100 мл воды, 500 г муки, 1 яйцо, 10 г сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахара, 50 г сливочного масла, щепотка соли, растительное масло для смазывания; для заливки — 3 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), 3 столовые ложки растительного масла. Тыкву отварите, разомните в пюре. Смешайте с дрожжами, сахаром, солью, яйцом, маслом и мукой, замесите мягкое тесто. Дайте подойти 1 час.

Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень, дайте подойти 20 минут. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут. Для заливки смешайте измельченный чеснок, рубленую зелень и масло. Горячие булочки смажьте заливкой. Что может быть лучше борща с пампушками? Только борщ с этими пампушками!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Капуста на все случаи жизни: варим, жарим, тушим, запекаем — 4 рецепта
Картошку не жарю и не запекаю: тушу в сметане — сабджи, очень вкусный вариант
Тыкву больше не запекаю: готовлю зефирное суфле из 3 ингредиентов — такой вкусноты вы еще не пробовали
Беру стакан молока и мак для посыпки — эти «Варенки» полюбите с первого взгляда: нежный мякиш и румяная корочка
Натираю на терке — и на огонь. Пицца в булочках — нежная, хрустящая и ароматная
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
