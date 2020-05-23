Власти предоставили жильё семье, в которой при пожаре погибли трое детей

https://static.news.ru/photo/1f84fe8c-9d2e-11ea-a678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Ярославской области предоставили временное жилище и необходимые вещи семье, потерявшей троих из восьми детей при пожаре.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Власти обещают в дальнейшем выделить пострадавшей семье постоянное жильё и прорабатывают вопрос об оказании других форм помощи.

Следственные органы работают над установлением причин возгорания. По факту инцидента СК РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как писал NEWS.ru, пожар произошёл в деревне Тараканово. Погибли четырёхлетняя девочка, её двухлетние брат и сестра, а также женщина, проживавшая вместе с многодетной семьёй.