Стало известно, в каком случае можно прописаться на даче

Стало известно, в каком случае можно прописаться на даче Депутат Чаплин заявил, что прописаться можно только в капитальном жилом доме

Прописаться на даче можно исключительно в капитальном жилом доме, заявил RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Обязательным условием является наличие отопления, водоснабжения и электричества. Для оформления прописки не подойдет дом, разделенный на отдельные квартиры, уточнил парламентарий.

Строение должно быть пригодным для круглогодичного проживания и соответствовать санитарно-техническим нормам. Кроме того, участок должен иметь официальный почтовый адрес, иначе присвоить ему статус жилого помещения не получится, — отметил Чаплин.

Для оформления прописки подойдут только те участки, которые относятся к садовым товариществам. Согласно закону, регистрация дачи в качестве места жительства допускается при отсутствии у гражданина иного жилого помещения. Рассмотрение соответствующего заявления занимает два-три месяца, заключил народный избранник.

Никита Чаплин ранее заявил, что для перевода садоводческого товарищества в статус земель индивидуального жилищного строительства нужно, чтобы его территория граничила с населенным пунктом. Он отметил, что многие садоводы ошибочно считают такой перевод универсальным решением всех проблем.