Перовския — серебристо-синее чудо для сада! Многолетний полукустарник

Перовския лебедолистная – серебристо-синее чудо для вашего сада! Этот удивительный полукустарник (Perovskia atriplicifolia), известный также как «русский шалфей», становится настоящей звездой современных садов. Согласно исследованиям Главного ботанического сада РАН, перовския демонстрирует уникальную засухоустойчивость и морозостойкость (до -28°C), что позволяет успешно выращивать ее в условиях средней полосы России.

5 причин посадить перовскию:

Фантастическое цветение – с июля до сентября куст покрывается лавандово-синими соцветиями

Декоративная листва – серебристо-серые резные листья красивы весь сезон

Абсолютная неприхотливость – растет на самых бедных почвах

Аромат – листья при растирании издают пряный шалфейный запах

Устойчивость – не поражается вредителями и болезнями

По данным Ботанического сада МГУ, перовския лебедолистная входит в топ-10 самых устойчивых декоративных растений для городского озеленения. Ее воздушные синие облака цветов создают эффект прохлады даже в самый жаркий день, а серебристая листва прекрасно сочетается с розами и злаками.

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