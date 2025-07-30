Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 13:30

Перовския — серебристо-синее чудо для сада! Многолетний полукустарник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перовския лебедолистная – серебристо-синее чудо для вашего сада! Этот удивительный полукустарник (Perovskia atriplicifolia), известный также как «русский шалфей», становится настоящей звездой современных садов. Согласно исследованиям Главного ботанического сада РАН, перовския демонстрирует уникальную засухоустойчивость и морозостойкость (до -28°C), что позволяет успешно выращивать ее в условиях средней полосы России.

5 причин посадить перовскию:

  • Фантастическое цветение – с июля до сентября куст покрывается лавандово-синими соцветиями
  • Декоративная листва – серебристо-серые резные листья красивы весь сезон
  • Абсолютная неприхотливость – растет на самых бедных почвах
  • Аромат – листья при растирании издают пряный шалфейный запах
  • Устойчивость – не поражается вредителями и болезнями

По данным Ботанического сада МГУ, перовския лебедолистная входит в топ-10 самых устойчивых декоративных растений для городского озеленения. Ее воздушные синие облака цветов создают эффект прохлады даже в самый жаркий день, а серебристая листва прекрасно сочетается с розами и злаками.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, солнечном акценте вашего сада! Он известен веками.

многолетники
сады
огород
дачи
цветы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цунами «закрыло» российский аэропорт
Политолог объяснил, зачем Трампу нужен быстрый ответ Путина на «ультиматум»
Над Барнаулом прошел ливень с градом и затопил улицы в нескольких районах
Крупный петербургский интернет-провайдер стал жертвой хакеров
На Украине заявили, что Зеленский раздражает Трампа
Силовики поймали на городском кладбище около 70 назойливых мигрантов
Лунный календарь на август-2025
В России вырос спрос на отдых в монастырях
Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака легких на 41%
МИД пригрозил Болгарии ответом на объявление России «спонсором терроризма»
В Минцифры ответили на сообщения об обязательном использовании МАХ
Жителю Кузбасса удалили гигантскую опухоль весом 3,8 килограмма
В России резко выросло число пользователей ИИ-компаньонов
Политолог ответил, каким западным лидерам можно верить
Дешевле, чем кажется: эти советы помогут сделать ремонт бюджетно и быстро
Германии предрекли незавидную участь из-за пошлин Трампа
Во Франции объяснили, почему Украина стала «игрушкой НАТО»
Россияне не могут оплатить покупки из-за «поглупевших» касс в магазинах
Москвичей предупредили об ограничении движения по Садовому кольцу
В России продолжает падать средняя площадь квартир в новостройках
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.