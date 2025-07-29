Солнечный акцент вашего сада! Желтый многолетник известен веками! Дрок красильный — этот яркий кустарник (Genista tinctoria) завоевывает все большую популярность среди российских садоводов. По данным Главного ботанического сада РАН, дрок красильный демонстрирует удивительную устойчивость к сложным климатическим условиям, успешно произрастая даже в регионах с суровыми зимами.

Пять причин посадить дрок красильный:

Ослепительное цветение — с июня по август куст полностью покрывается золотисто-желтыми цветами. Абсолютная неприхотливость — растет на самых бедных песчаных и каменистых почвах. Засухоустойчивость — идеальный выбор для жарких регионов. Компактные размеры — высота куста не превышает одного метра. Историческая ценность — столетиями использовался для получения желтого красителя.

По данным Всероссийского института лекарственных растений, дрок красильный обладает ценными лекарственными свойствами. Его цветы содержат флавоноиды и эфирные масла, используемые в народной медицине. При этом растение остается совершенно безопасным для сада — не является агрессором и не подавляет соседние культуры.

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