Власти Москвы рассказали об искусственном интеллекте в здравоохранении

https://static.news.ru/photo/ee601cd4-2e27-11eb-b550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы в 2019 году внедрили в систему столичного здравоохранения искусственный интеллект. В настоящий момент, как заметила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, специалисты реализуют проект на клинической базе, а также на реальных снимках.

Она сказала, что сотрудники московских больниц используют сервисы опытным путём. По словам Раковой, эксперимент реализуют по четырём видам исследований.

В проекте участвует уже 21 компания-разработчик, которая предложила 38 сервисов. Сейчас мы хотим расширить рамки эксперимента — увеличить и количество вовлечённых разработчиков, и направлений для применения систем искусственного интеллекта, и количество охваченных экспериментом медорганизаций и врачей, — цитирует заместителя мэра телеканал «Москва 24».

Как добавила Ракова, в настоящее время столица уже готова к тому, чтобы новые решения были реализованы. В качестве примера она привела скорую закупку современного медицинского оборудования. Сотрудники московских больниц больше не будут использовать в работе тяжёлую нецифровую технику.

Кроме того, в городской системе здравоохранения продолжается процесс цифровизации. На сегодняшний день всё амбулаторно-поликлиническое звено и службу скорой помощи подключили к системе ЕМИАС. К ней же в скором времени присоединят и стационары. Заммэра подчеркнула, что за процесс цифровизации в столице будет отвечать специально созданная группа разработчиков и медицинских специалистов. Сейчас в проекте по внедрению высокотехнологичных сервисов принимают участие 300 клиник Москвы. Эксперимент о внедрении искусственного интеллекта в систему здравоохранения стартовал в феврале. О нём сообщал мэр города Сергей Собянин.

Как ранее передавал NEWS.ru, жители столицы, сдавшие ПЦР-тесты на коронавирус, получат результаты в СМС. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.