Москвичам будут сообщать результаты тестов на COVID-19 в СМС

https://static.news.ru/photo/2f71b624-2bc6-11eb-a941-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Жители столицы, сдавшие ПЦР-тесты на коронавирус, получат результаты в СМС. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Начиная с сегодняшнего дня горожане, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19, будут узнавать результат анализа в СМС-сообщениях. Это касается тестов, выполненных городскими медучреждениями, — цитирует её пресс-служба мэрии.

Чиновница пояснила, что нововведение призвано максимально оперативно информировать москвичей о результатах тестирования. По её словам, сообщения будут присылаться как при положительном результате, так и при отрицательном. В случае если исследование не даст определённого ответа о наличии или отсутствии заболевания, человека также известят об этом и попросят пройти тестирование повторно.

Ракова уточнила, что действие сервиса не распространяется на сдачу тестов в частных лабораториях.

Сдать ПЦР-тест на коронавирус можно по предварительной записи в одной из 162 поликлиник Москвы.

В столице за всё время пандемии выявлено около 540 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 8,1 тысячи жителей столицы. Выздоровели 394,2 тысячи человек. Более шести тысяч пациентов были выписаны из больниц за минувшие сутки.

Как писал NEWS.ru, в России создали робота, которой способен брать мазок у пациента для проведения тестирования, в том числе на наличие коронавируса. Он управляется лаборантом на основании информации, получаемой с камеры и передаваемой на экран.