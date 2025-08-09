Вкуснее запеканки! Обалденный минтай в шубе из кабачков! Быстрый ужин

Минтай в кабачковой шубе — бюджетно, но по-царски! Этот рецепт — настоящая магия: обычный минтай превращается в изысканное блюдо без лишних затрат. Кабачковая шуба делает рыбу сочной, нейтрализует характерный запах, а золотистая корочка создает ресторанный вид. Идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно поесть без лишних хлопот!

Тебе понадобится: 2 тушки минтая, 1 молодой кабачок, 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 50 г сыра, соль, перец, прованские травы, лимон.

Приготовление: рыбу почисти, нарежь порционно, сбрызни лимоном. Кабачок натри на крупной терке, слегка отожми. Смешай с яйцом, сметаной, тертым сыром и специями. Форму смажь маслом, выложи рыбу, сверху распредели кабачковую массу. Запекай 25–30 минут при 180 °C до румяной корочки.

Подавай с отварной картошкой или свежими овощами — гости не поверят, что это минтай!

