03 октября 2025 в 10:00

Оладьи из минтая, лука и моркови: рыбные котлетки с хрустящей корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи из минтая, лука и моркови: рыбные котлетки с хрустящей корочкой! Эти оладьи поражают своей нежностью и сочностью! Секрет идеальной текстуры — в сочетании крахмала и овощей, которые делают котлетки упругими, но воздушными. Отличный вариант для детского питания и полезного ужина.

Ингредиенты

  • Филе минтая — 1 кг
  • Лук репчатый — 2 шт. (крупные)
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Крахмал картофельный — 4 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — 1,5 ч. л.
  • Перец черный — 1/2 ч. л.
  • Укроп свежий — 3–4 веточки

Приготовление

  1. Филе минтая пропустите через мясорубку, откиньте на сито для удаления лишней жидкости. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости. Смешайте фарш с яйцами, овощами, крахмалом, солью и перцем. Добавьте измельченный укроп.
  2. Сформируйте небольшие плоские котлетки толщиной 1,5 см. Обжаривайте на разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом. Совет: для диетического варианта запекайте в духовке при 200 °C 20 минут.

Ранее мы готовили минтай, томленный в пасте из моркови и лука. Простой рецепт раскрывает вкус рыбы.

