Оладьи из минтая, лука и моркови: рыбные котлетки с хрустящей корочкой! Эти оладьи поражают своей нежностью и сочностью! Секрет идеальной текстуры — в сочетании крахмала и овощей, которые делают котлетки упругими, но воздушными. Отличный вариант для детского питания и полезного ужина.

Ингредиенты

Филе минтая — 1 кг

Лук репчатый — 2 шт. (крупные)

Морковь — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Крахмал картофельный — 4 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Соль — 1,5 ч. л.

Перец черный — 1/2 ч. л.

Укроп свежий — 3–4 веточки

Приготовление

Филе минтая пропустите через мясорубку, откиньте на сито для удаления лишней жидкости. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости. Смешайте фарш с яйцами, овощами, крахмалом, солью и перцем. Добавьте измельченный укроп. Сформируйте небольшие плоские котлетки толщиной 1,5 см. Обжаривайте на разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом. Совет: для диетического варианта запекайте в духовке при 200 °C 20 минут.

Ранее мы готовили минтай, томленный в пасте из моркови и лука. Простой рецепт раскрывает вкус рыбы.