Оладьи из минтая, лука и моркови: рыбные котлетки с хрустящей корочкой! Эти оладьи поражают своей нежностью и сочностью! Секрет идеальной текстуры — в сочетании крахмала и овощей, которые делают котлетки упругими, но воздушными. Отличный вариант для детского питания и полезного ужина.
Ингредиенты
- Филе минтая — 1 кг
- Лук репчатый — 2 шт. (крупные)
- Морковь — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Крахмал картофельный — 4 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
- Соль — 1,5 ч. л.
- Перец черный — 1/2 ч. л.
- Укроп свежий — 3–4 веточки
Приготовление
- Филе минтая пропустите через мясорубку, откиньте на сито для удаления лишней жидкости. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте до мягкости. Смешайте фарш с яйцами, овощами, крахмалом, солью и перцем. Добавьте измельченный укроп.
- Сформируйте небольшие плоские котлетки толщиной 1,5 см. Обжаривайте на разогретом масле по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом. Совет: для диетического варианта запекайте в духовке при 200 °C 20 минут.
Ранее мы готовили минтай, томленный в пасте из моркови и лука. Простой рецепт раскрывает вкус рыбы.