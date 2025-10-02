Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 18:32

Рыбка, которая тает во рту. Нежный минтай в пряном соусе! Аромат на весь дом — слюнки текут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо я открыла для себя, когда захотелось чего-то согревающего и экзотичного, но без лишних сложностей. Минтай в карри — это идеальный способ разнообразить привычное меню! Нежное филе рыбы пропитывается ароматным соусом с кокосовыми нотками и пряностями, создавая невероятную гармонию вкусов. Готовится все в одной сковороде, что особенно радует после долгого дня. Это блюдо отлично сочетается с рисом и наполняет дом волшебными восточными ароматами.

Нам понадобится: 500 г филе минтая, 1 луковица, 1 болгарский перец, 200 мл кокосового молока, 2 ч. л. приправы карри, 1 ч. л. куркумы, 2 см свежего имбиря, соль, растительное масло. Рыбу режем на кусочки, солим.

Лук и перец нарезаем соломкой, имбирь трем на терке. В глубокой сковороде обжариваем лук до прозрачности. Добавляем имбирь, карри и куркуму, прогреваем 1 минуту.

Кладем болгарский перец, тушим 3–4 минуты. Вливаем кокосовое молоко, доводим до кипения. Аккуратно выкладываем кусочки минтая. Тушим под крышкой на медленном огне 10–12 минут. Подаем с рисом, посыпав свежей кинзой. Аромат стоит умопомрачительный!

