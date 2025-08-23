Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с сыром и грибами за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали от обычных кабачковых оладий? Попробуйте эти невероятно сочные зразы с грибной начинкой — они станут настоящим открытием! Хрустящая корочка снаружи, ароматная грибная начинка с расплавленным сыром внутри... И всё это готовится буквально за 20 минут! Идеальный ужин для тех, кто ценит вкусную и быструю кухню без лишних хлопот.

Для теста натрите на крупной терке 500 грамм молодых кабачков, посолите и оставьте на 5 минут, чтобы выделился сок. Затем отожмите массу руками. Добавьте 2 яйца, 3 столовые ложки муки, щепотку соли и перца. Тщательно перемешайте. Для начинки мелко нарежьте 200 грамм шампиньонов и 1 небольшую луковицу. Обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, посолите и поперчите. В конце добавьте 50 грамм тертого сыра. На сковороду с разогретым маслом выкладывайте столовой ложкой кабачковую массу, формируя лепешку. В центр положите 1 чайную ложку начинки, края защипните, аккуратно обжарьте с двух сторон до румяной корочки под крышкой на среднем огне. Подавайте со сметаной и свежей зеленью!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
