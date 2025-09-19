Вкуснее шарлоток и пирогов! Нежнейшие тыквенные мадленки — покоряют с первого раза

Тыквенные мадленки — это изысканное угощение, которое сочетает в себе нежность французской выпечки и уютный аромат осени. Эти миниатюрные пирожные с мягкой текстурой внутри и хрустящими краями покоряют с первого укуса. Тонкий вкус тыквы, дополненный пряностями и шоколадной глазурью, создает идеальный дуэт для чаепития. Идеальный десерт для тех, кто ценит элегантную простоту и домашний уют.

Вам понадобится: 150 г муки, 5 яиц, 125 г сахара, 100 г тыквенного пюре, 80 г сливочного масла, 50 г миндальной муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Для глазури: 200 г темного шоколада, 20 мл сливок, 2 ч. л. растительного масла. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Просейте сухие ингредиенты, аккуратно соедините с яичной массой. Добавьте растопленное масло и тыквенное пюре. Охладите тесто 1 час. Разлейте по формам для мадленок, выпекайте 3 минуты при 200 °C, затем 5 минут при 180 °C. Растопите шоколад со сливками, добавьте масло. Окуните мадленки в глазурь, дайте застыть.

