Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:50

Вкус Мексики на вашей кухне: секрет приготовления ароматной индейки — пикантный ужин за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Индейка по-мексикански представляет собой блюдо с ярким вкусом и ароматом, характерным для латиноамериканской кухни. Это сочетание отличается пикантностью специй и нежностью мяса птицы, приготовленного с цитрусовыми нотками. Быстрое приготовление делает рецепт идеальным для повседневного ужина.

Для приготовления потребуется: 2 стейка из грудки индейки, 1 лайм, 2-3 зубчика чеснока, 1 ст. л. зернистой горчицы, 1 ч. л. сладкой паприки, 0,5 ч. л. порошка чили, 0,5 ч. л. сушеного орегано, 2,5 ст. л. оливкового масла, соль, перец по вкусу. Из лайма выжимают сок, чеснок измельчают. Смешивают все компоненты маринада. Стейки индейки замачивают в маринаде на 30–60 минут. Обжаривают на хорошо разогретой сковороде по 4–5 минут с каждой стороны. Секрет успеха заключается в использовании зернистой горчицы — она создает аппетитную корочку и сохраняет сочность мяса. Подают с овощным гарниром, рисом или лепешками.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

Читайте также
Воздушные мини-шарлотки: эта фишка с карамелью преображает классический рецепт
Общество
Воздушные мини-шарлотки: эта фишка с карамелью преображает классический рецепт
Обалденное печенье «Сырные хвостики». Всего 20 минут — и миллион восторгов! 5 ингредиентов и сыр
Общество
Обалденное печенье «Сырные хвостики». Всего 20 минут — и миллион восторгов! 5 ингредиентов и сыр
Посеяла в октябре — в мае любуюсь на разноцветные шарики! Розовые, сиреневые и белые цветы на одном кусте
Общество
Посеяла в октябре — в мае любуюсь на разноцветные шарики! Розовые, сиреневые и белые цветы на одном кусте
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
Семья и жизнь
Секрет идеального алиго из Франции — тягучее картофельное чудо
США и Мексика начали совместную операцию против наркокартелей
США
США и Мексика начали совместную операцию против наркокартелей
еда
Мексика
индейка
рецепты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дуров будет сотрудничать с РФ»: Клименко о MAX, Telegram и будущем Рунета
Российская ПВО за сутки уничтожила управляемую ракету и сотни дронов ВСУ
В Кремле дали Евросоюзу важный совет на фоне истерии из-за «русских дронов»
ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
Тысячи военных перебросили к границам России для учений НАТО
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.