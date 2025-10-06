Вкус Мексики на вашей кухне: секрет приготовления ароматной индейки — пикантный ужин за 20 минут

Индейка по-мексикански представляет собой блюдо с ярким вкусом и ароматом, характерным для латиноамериканской кухни. Это сочетание отличается пикантностью специй и нежностью мяса птицы, приготовленного с цитрусовыми нотками. Быстрое приготовление делает рецепт идеальным для повседневного ужина.

Для приготовления потребуется: 2 стейка из грудки индейки, 1 лайм, 2-3 зубчика чеснока, 1 ст. л. зернистой горчицы, 1 ч. л. сладкой паприки, 0,5 ч. л. порошка чили, 0,5 ч. л. сушеного орегано, 2,5 ст. л. оливкового масла, соль, перец по вкусу. Из лайма выжимают сок, чеснок измельчают. Смешивают все компоненты маринада. Стейки индейки замачивают в маринаде на 30–60 минут. Обжаривают на хорошо разогретой сковороде по 4–5 минут с каждой стороны. Секрет успеха заключается в использовании зернистой горчицы — она создает аппетитную корочку и сохраняет сочность мяса. Подают с овощным гарниром, рисом или лепешками.

