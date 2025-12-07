Это блюдо скрасит холодный декабрьский вечер — готовим согревающее мясо в мексиканском стиле

Несмотря на простоту ингредиентов, это блюдо обладает характером и запоминается надолго. Соевый соус, который обычно ассоциируется с азиатской кухней, здесь отлично работает в паре с томатами, создавая пикантную и богатую вкусовую основу. Это отличный способ разнообразить привычный рацион, не потратив при этом много денег и времени, но получив на выходе результат, достойный похвалы.

400 г говядины нарезаю тонкими полосками и обжариваю на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки. Добавляю 2 нарезанные луковицы и 2 болгарских перца, нашинкованных соломкой. Обжариваю 5 минут, затем вливаю 2 ст. л. соевого соуса, добавляю специи по вкусу и 2 измельченных зубчика чеснока. Готовлю еще 2 минуты. Добавляю 2 ч. л. томатной пасты и 3 помидора, натертых на терке без кожуры. Вливаю 100 мл воды и тушу под крышкой 10 минут на среднем огне. В конце добавляю 1/2 банки консервированной кукурузы, еще раз проверяю на соль и перец, посыпаю свежей зеленью и подаю с любимым гарниром.

