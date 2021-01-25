Видео со смеющимся над пострадавшей росгвардейцем проверят на монтаж

https://static.news.ru/photo/c71fad76-5e68-11eb-8146-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny_spb/twitter.com

Росгвардия проверит на подлинность видеозапись, на которой сотрудник ведомства смеётся над инцидентом, в ходе которого одна из участниц протестной акции в Санкт-Петербурге получает сильный удар в живот от росгвардейца.

В ходе дальнейшей проверки специалистами будет тщательно изучен сам ролик на предмет монтажа, а также дана правовая оценка действиям военнослужащего, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения пресс-службы Центрального округа Росгвардии.

В ведомстве также добавили, что действиям сотрудника в любом случае будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее сообщалось, что женщина перегородила дорогу полицейским, которые вели задержанного на митинге в Петербурге. Омоновец пнул её ногой. Пострадавшая Маргарита Юдина была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове. Сегодня она была выписана.

Сегодня депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что один из сотрудников Росгвардии, который позволил себе посмеяться над женщиной из Санкт-Петербурга, которую ударил ногой силовик, будет уволен.

Как сообщал NEWS.ru, сотрудник полиции, который ударил женщину ногой в живот, пришёл к пострадавшей в больницу с цветами. Он извинился и назвал произошедшее «личной трагедией».