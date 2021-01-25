Полицейский, ударивший петербурженку ногой в живот, пришёл к ней в больницу

https://static.news.ru/photo/d16aaf34-5e5d-11eb-953b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник полиции, который ударил ногой в живот женщину на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге, пришёл к пострадавшей в больницу. С собой он принёс цветы.

Молодой человек попросил у женщины прощения и рассказал, что во время митинга у него был «тяжёлый день». По словам полицейского, у него запотело забрало шлема и он даже не увидел, кого ударил.

Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была, — передаёт слова правоохранителя Telegram-канал Mash.

Любопытно, что личность полицейского не раскрывается. Впрочем, пострадавшая была растрогана извинениями и простила правоохранителя.

Не переживайте. Все живы, вон, цветочки какие хорошие, хризантемочки. Ладно, ничего страшного. С богом, — сказала женщина, лёжа на больничной койке.

Напомним, 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что женщина, которая пострадала от удара ногой со стороны силовика во время проведения несанкционированной акции протеста на территории Санкт-Петербурга, в данный момент находится в удовлетворительном состоянии. Она уже готова к выписке из медицинского учреждения. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители городского комитета по здравоохранению.