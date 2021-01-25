Избитую силовиком петербурженку готовят к выписке

https://static.news.ru/photo/1b77600a-5e58-11eb-9e1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, которая пострадала от удара ногой со стороны силовика во время проведения несанкционированной акции протеста на территории Санкт-Петербурга, в данный момент находится в удовлетворительном состоянии. Она уже готова к выписке из медицинского учреждения. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители городского комитета по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что женщина перегородила дорогу полицейским, которые вели задержанного на митинге в Петербурге. Омоновец пнул её ногой. Пострадавшая Маргарита Юдина была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове. Руководство городской полиции извинилось перед пострадавшей.

Она находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке, — цитирует РИА Новости сообщение комитета по здравоохранению.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные демонстрации в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу ещё не установили личность полицейского, который ударил женщину ногой в живот. По словам представителей ведомства, такие проверки не проводятся за одну ночь.