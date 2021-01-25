Пострадавшая от полицейского петербурженка выписалась из больницы

https://static.news.ru/photo/73c810a8-5e65-11eb-b88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пострадавшую от удара полицейского жительницу Санкт-Петербурга Маргариту Юдину выписали из кардиохирургической реанимации НИИ Джанелидзе. Об этом журналистам рассказали в комитете здравоохранения Смольного.

Юдина была госпитализирована накануне после того, как в ходе несанкционированной акции её ногой в живот ударил один из полицейских. В результате она упала и сильно ударилась об асфальт головой. Как сообщает «Фонтанка», 54-летняя женщина не имеет претензий к полиции.

Ранее стало известно, что руководство петербургской полиции извинилось перед Маргаритой Юдиной. В лечебное заведение, где проходила лечение женщина, пришёл начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга полковник Сергей Музыка, который лично принёс женщине извинения.

Как писал NEWS.ru, в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу ещё не установили личность полицейского, который ударил женщину ногой в живот. По словам представителей ведомства, такие проверки не проводятся за одну ночь.