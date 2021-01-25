Посмеявшийся над избитой женщиной росгвардеец будет уволен

https://static.news.ru/photo/f0b13b64-5e4f-11eb-8315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Khinshtein/twitter.com

Контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва), который позволил себе посмеяться над женщиной из Санкт-Петербурга, которую ударил ногой силовик, будет уволен. Об этом на следующий день после инцидента на своей официальной странице в социальной сети сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось, что женщина перегородила дорогу полицейским, которые вели задержанного на митинге в Петербурге. Омоновец пнул её ногой. Пострадавшая Маргарита Юдина была госпитализирована в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт им. И. И. Джанелидзе с сотрясением головного мозга и гематомой на голове.

Руководство городской полиции извинилось перед пострадавшей. Немногим позже в соцсетях появилось видео, на котором росгвардеец смеётся над избиением женщины. Этим человеком оказался контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии, служащий в столице.

Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ, — написал Хинштейн в Twitter.

Как писал NEWS.ru, в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу ещё не установили личность полицейского, который ударил женщину ногой в живот. По словам представителей ведомства, такие проверки не проводятся за одну ночь.