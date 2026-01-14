Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 11:00

Венское наслаждение к завтраку! Рулет «Захер» с творожным кремом и абрикосом — изысканная нежность в каждом кусочке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рулет привносит нотку венской изысканности в утреннюю трапезу, предлагая более легкую и нежную интерпретацию знаменитого торта «Захер». В его основе — тонкий шоколадный бисквит, который, пока теплый, с легкостью сворачивается в элегантную спираль. Начинка из творожного крема с легкой кислинкой и кусочками абрикоса создает освежающий контраст, делая каждый кусочек идеально сбалансированным. Это десерт, который не просто насыщает, а дарит настоящее наслаждение, превращая обычный завтрак в маленькое путешествие.

Для коржа взбейте 4 яйца с 100 г сахара, добавьте 80 г муки, 20 г какао и щепотку соли. Выпекайте тонкий пласт на противне (застеленном бумагой) 7–8 минут при 200 °C. Для крема смешайте 250 г творога, 50 г сахарной пудры, 100 г мягкого сливочного масла и ванильный экстракт. Равномерно распределите крем по остывшему коржу, сверху разложите 150 г нарезанных кусочками абрикосов (свежих или консервированных). Аккуратно сверните рулет, помогая себе бумагой. Дайте ему настояться в холодильнике 2–3 часа. Перед подачей можно слегка посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Куриные рулеты делаю вместо колбасы, а с добавками — к праздникам. Вкуснятина на бутерброд
Общество
Куриные рулеты делаю вместо колбасы, а с добавками — к праздникам. Вкуснятина на бутерброд
Закуска «Пятиминутка» из лаваша заменит тарталетки и брускетты: простые ингредиенты, а вкус — улет
Общество
Закуска «Пятиминутка» из лаваша заменит тарталетки и брускетты: простые ингредиенты, а вкус — улет
Белорусская драчена-перевертыш: запеченная пышка с салом и луком. Проще и вкуснее омлета
Общество
Белорусская драчена-перевертыш: запеченная пышка с салом и луком. Проще и вкуснее омлета
Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество
Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Вкуснятина к чаю! Пахлава «Баку» с творожной прослойкой, финиками и медом — слоеная и ароматная
Общество
Вкуснятина к чаю! Пахлава «Баку» с творожной прослойкой, финиками и медом — слоеная и ароматная
рулеты
завтраки
десерты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это чудовищно»: актер Раков эмоционально высказался о смерти Золотовицкого
Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора сотни миллионов рублей
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.