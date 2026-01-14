Венское наслаждение к завтраку! Рулет «Захер» с творожным кремом и абрикосом — изысканная нежность в каждом кусочке

Этот рулет привносит нотку венской изысканности в утреннюю трапезу, предлагая более легкую и нежную интерпретацию знаменитого торта «Захер». В его основе — тонкий шоколадный бисквит, который, пока теплый, с легкостью сворачивается в элегантную спираль. Начинка из творожного крема с легкой кислинкой и кусочками абрикоса создает освежающий контраст, делая каждый кусочек идеально сбалансированным. Это десерт, который не просто насыщает, а дарит настоящее наслаждение, превращая обычный завтрак в маленькое путешествие.

Для коржа взбейте 4 яйца с 100 г сахара, добавьте 80 г муки, 20 г какао и щепотку соли. Выпекайте тонкий пласт на противне (застеленном бумагой) 7–8 минут при 200 °C. Для крема смешайте 250 г творога, 50 г сахарной пудры, 100 г мягкого сливочного масла и ванильный экстракт. Равномерно распределите крем по остывшему коржу, сверху разложите 150 г нарезанных кусочками абрикосов (свежих или консервированных). Аккуратно сверните рулет, помогая себе бумагой. Дайте ему настояться в холодильнике 2–3 часа. Перед подачей можно слегка посыпать сахарной пудрой.

