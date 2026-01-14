Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 11:35

Вкуснятина к чаю! Пахлава «Баку» с творожной прослойкой, финиками и медом — слоеная и ароматная

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот десерт — настоящее путешествие в сердце восточной кухни, где каждый слой хранит свою историю и аромат. Творожная прослойка вносит неожиданную, но гармоничную ноту в классическую пахлаву, делая ее нежнее и сочнее. В сочетании со сладостью фиников и цветочным медом она создает незабываемый вкус, который переносит вас на оживленные улицы Баку. Это блюдо требует внимания, но результат — хрустящие, пропитанные сиропом слои с божественным ароматом — стоит того.

Для теста замесите 400 г муки, 1 яйцо, 100 г растопленного сливочного масла, 100 г сметаны и щепотку соли, дайте отдохнуть 30 минут. Для начинки смешайте 400 г творога, 150 г измельченных фиников без косточек и 100 г сахара. Разделите тесто на 8 частей, каждую тонко раскатайте. Форму смажьте маслом. Выкладывайте слои: 4 листа теста, смазанные растопленным маслом, творожная начинка, затем оставшиеся 4 листа теста, также смазанные маслом. Нарежьте пахлаву ромбиками, запекайте 40 минут при 180 °C до золотистости. Приготовьте сироп из 200 г меда и 100 мл воды, доведите до кипения. Горячую пахлаву сразу залейте сиропом. Дайте полностью остыть и пропитаться не менее 4 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Семейное достояние: готовим татарский пирог зур бэлиш — накормит всех!
Семья и жизнь
Семейное достояние: готовим татарский пирог зур бэлиш — накормит всех!
Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно
Общество
Заварные блины на кипятке: тонкие, кружевные и нежные. Секрет идеального теста к Масленице. Улетают мгновенно
Венское наслаждение к завтраку! Рулет «Захер» с творожным кремом и абрикосом — изысканная нежность в каждом кусочке
Общество
Венское наслаждение к завтраку! Рулет «Захер» с творожным кремом и абрикосом — изысканная нежность в каждом кусочке
Десерт родом из СССР — сладкая колбаска из печенья и какао
Семья и жизнь
Десерт родом из СССР — сладкая колбаска из печенья и какао
США «подсели» на российские сладости
Экономика
США «подсели» на российские сладости
рецепты
кулинария
десерты
сладости
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это чудовищно»: актер Раков эмоционально высказался о смерти Золотовицкого
Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора сотни миллионов рублей
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.