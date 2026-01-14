Вкуснятина к чаю! Пахлава «Баку» с творожной прослойкой, финиками и медом — слоеная и ароматная

Этот десерт — настоящее путешествие в сердце восточной кухни, где каждый слой хранит свою историю и аромат. Творожная прослойка вносит неожиданную, но гармоничную ноту в классическую пахлаву, делая ее нежнее и сочнее. В сочетании со сладостью фиников и цветочным медом она создает незабываемый вкус, который переносит вас на оживленные улицы Баку. Это блюдо требует внимания, но результат — хрустящие, пропитанные сиропом слои с божественным ароматом — стоит того.

Для теста замесите 400 г муки, 1 яйцо, 100 г растопленного сливочного масла, 100 г сметаны и щепотку соли, дайте отдохнуть 30 минут. Для начинки смешайте 400 г творога, 150 г измельченных фиников без косточек и 100 г сахара. Разделите тесто на 8 частей, каждую тонко раскатайте. Форму смажьте маслом. Выкладывайте слои: 4 листа теста, смазанные растопленным маслом, творожная начинка, затем оставшиеся 4 листа теста, также смазанные маслом. Нарежьте пахлаву ромбиками, запекайте 40 минут при 180 °C до золотистости. Приготовьте сироп из 200 г меда и 100 мл воды, доведите до кипения. Горячую пахлаву сразу залейте сиропом. Дайте полностью остыть и пропитаться не менее 4 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.