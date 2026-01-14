Юрист предупредил, когда могут оштрафовать за незаконную пристройку Юрист Митин: ложные документы о согласии жильцов на пристройку грозят штрафом

Предоставление ложных документов о согласии жильцов на пристройку к многоквартирному дому может привести к штрафу, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что для признания пристройки законной также будет необходимо собрать проектную документацию и обратиться в местную администрацию.

Так, статья 327 Уголовного кодекса РФ предусматривает санкцию вплоть до лишения свободы на два года за подделку официальных бумаг, а готовящийся законопроект расширит перечень наказуемых деяний еще одной отдельной нормой — ст. 185.7 УК РФ «Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме», — рассказал Митин.

По словам юриста, без соблюдения перечисленных условий или в случае подделки документов любая пристройка будет считаться незаконной. Он отметил, что собственника также могут обязать снести незаконный объект.

Ранее сообщалось, что дом на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале стал эпицентром скандала из-за радикальных перепланировок одного из жителей: мужчина пристроил к своей квартире лифт. Пристройка не только испортила внешний вид фасада, но и раздражала соседей шумом.