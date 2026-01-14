Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:57

Юрист предупредил, когда могут оштрафовать за незаконную пристройку

Юрист Митин: ложные документы о согласии жильцов на пристройку грозят штрафом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Предоставление ложных документов о согласии жильцов на пристройку к многоквартирному дому может привести к штрафу, рассказал «Финансам Mail» юрист Юрий Митин. Он отметил, что для признания пристройки законной также будет необходимо собрать проектную документацию и обратиться в местную администрацию.

Так, статья 327 Уголовного кодекса РФ предусматривает санкцию вплоть до лишения свободы на два года за подделку официальных бумаг, а готовящийся законопроект расширит перечень наказуемых деяний еще одной отдельной нормой — ст. 185.7 УК РФ «Фальсификация решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме», — рассказал Митин.

По словам юриста, без соблюдения перечисленных условий или в случае подделки документов любая пристройка будет считаться незаконной. Он отметил, что собственника также могут обязать снести незаконный объект.

Ранее сообщалось, что дом на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале стал эпицентром скандала из-за радикальных перепланировок одного из жителей: мужчина пристроил к своей квартире лифт. Пристройка не только испортила внешний вид фасада, но и раздражала соседей шумом.

квартиры
юристы
штрафы
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал серьезными встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине
«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко
Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете на юге Москвы
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.