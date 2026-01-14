Россия поднялась в рейтинге сильных паспортов Henley&Partners

Россия в 2026 году поднялась на пять позиций в рейтинге стран с «самым сильным паспортом», составленном консалтинговой компанией Henley& Partners, сообщает Henley Passport Index. Российский паспорт теперь позволяет гражданам посещать без визы больше стран, что позволило России занять 46 место.

В 2024 году страна находилась на 51-й позиции. Первое место в рейтинге Henley Passport Index в 2026 году занял Сингапур, гражданам которого доступно безвизовое посещение 192 стран. На последнем месте оказался Афганистан, чей паспорт позволяет посещать всего 24 государства без визы. Всего в списке Henley& Partners насчитывается 101 место.

Ранее документы на интернет-портале Еврокомиссии показали, что с начала 2026 года Германия и Румыния прекратили признавать паспорта старого, небиометрического образца. Основанием для новых правил послужило обновление единого реестра Евросоюза. В соответствии с новой редакцией реестра, Польша также присоединится к этим мерам. Ее решение вступит в силу с 1 апреля текущего года.

С 1 января 2026 года у граждан России появится возможность проставить в паспорте несколько дополнительных отметок по собственному желанию, сообщили в пресс-центре МВД. Всего таких добровольных отметок может быть шесть.