Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:57

«Люблю его»: Губерниев ответил Дзюбе на критику

Губерниев сравнил Дзюбу с Промокашкой из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале сравнил футболиста Артема Дзюбу с бандитом Промокашкой из фильма «Место встречи изменить нельзя». Ранее спортсмен раскритиковал деятельность комментатора, заявив, что он ничего не понимает в футболе.

Артем Дзюба прекрасен! Люблю его! Тут он мне напоминает киноперсонажа Промокашку из культового фильма! «Ну, так и я могу», — воскликнул Промокашка, глядя на игру Шарапова на фортепиано!написал Губерниев.

Ранее Дзюба заявил, что Губерниев смотрел футбольные игры «один или два раза». По мнению спортсмена, нельзя обозревать несколько видов спорта одновременно. Он привел в пример спортивных комментаторов с Запада, отметив, что именно благодаря их профессионализму зрители получают интересную и полезную информацию, которая не очевидна для обывателя.

До этого Губерниев назвал досадной оговоркой слова фигуристки Алины Загитовой о возрасте подаренного ей японского меча. Он посоветовал ей больше читать, чтобы избегать подобных ошибок. Загитова опубликовала снимки древнего японского клинка, подаренного на Новый год, и указала, что его возраст — примерно полвека. Однако раритету около 500 лет.

футбол
Артем Дзюба
спорт
Дмитрий Губерниев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров назвал серьезными встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине
«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко
Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете на юге Москвы
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Стало известно, что будет с Тимошенко после обвинений в подкупе депутатов
Академик РАН раскрыл, как можно избежать ситуации с роддомом в Новокузнецке
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.