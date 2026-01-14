«Люблю его»: Губерниев ответил Дзюбе на критику

Комментатор Дмитрий Губерниев в Telegram-канале сравнил футболиста Артема Дзюбу с бандитом Промокашкой из фильма «Место встречи изменить нельзя». Ранее спортсмен раскритиковал деятельность комментатора, заявив, что он ничего не понимает в футболе.

Артем Дзюба прекрасен! Люблю его! Тут он мне напоминает киноперсонажа Промокашку из культового фильма! «Ну, так и я могу», — воскликнул Промокашка, глядя на игру Шарапова на фортепиано! — написал Губерниев.

Ранее Дзюба заявил, что Губерниев смотрел футбольные игры «один или два раза». По мнению спортсмена, нельзя обозревать несколько видов спорта одновременно. Он привел в пример спортивных комментаторов с Запада, отметив, что именно благодаря их профессионализму зрители получают интересную и полезную информацию, которая не очевидна для обывателя.

До этого Губерниев назвал досадной оговоркой слова фигуристки Алины Загитовой о возрасте подаренного ей японского меча. Он посоветовал ей больше читать, чтобы избегать подобных ошибок. Загитова опубликовала снимки древнего японского клинка, подаренного на Новый год, и указала, что его возраст — примерно полвека. Однако раритету около 500 лет.