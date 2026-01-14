Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 13:04

Названы истинные причины облавы НАБУ на Тимошенко

Депутат Шеремет: Запад натравил НАБУ на Тимошенко ради смены власти на Украине

НАБУ НАБУ Фото: Социальные сети
Запад мог инициировать расследование НАБУ против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с целью смены власти в Киеве, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его мнению, это свидетельствует о приближении выборов на Украине.

Давно ни для кого не секрет, что главным коррупционером в стране является нелегитимный [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru), но НАБУ, ставшее неким лакмусом, работает селективно и зачем-то рубит гидре не голову, а хвост. Это прямо указывает на спущенные сверху директивы, ознаменовавшие начало избирательной кампании в стране за юридически пустующее кресло президента. Юлия Тимошенко стала лишь одной из первых ласточек в длинном перечне зачистки политического поля. Благо что на каждого из них есть масса компромата. Тем самым Запад создает максимально комфортные условия для прихода своего нового и на все готового ставленника, — пояснил Шеремет.

Он подчеркнул, что НАБУ действует выборочно, превратившись для Запада в эффективный инструмент политического давления. По мнению Шеремета, украинская система власти, охваченная масштабной коррупцией, не может работать в интересах граждан. Депутат указал, что это и привело к трагическим последствиям для Украины.

Ранее сообщалось, что в офисе политической партии «Батькивщина» проводят обыски в рамках масштабного антикоррупционного расследования. Силовики подозревают Тимошенко в подкупе депутатов для обеспечения нужных результатов голосования.

Юлия Тимошенко
Украина
НАБУ
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
