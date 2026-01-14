Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:48

Стало известно, почему лечение Золотовицкого могло не дать результатов

Онколог Черемушкин: у Золотовицкого могла быть инфильтративная форма опухоли

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лечение онкологического заболевания ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого могло не дать результатов из-за особой инфильтративной формы опухоли, предположил в беседе с NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин. По его словам, такой вид рака желудка отличается быстрым развитием и часто диагностируется на поздних стадиях.

Можно предположить, что у Золотовицкого была инфильтративная форма опухоли, опасная по своей скорости развития и по отсутствию явных симптомов, которые человек плохо чувствует. При таком виде болезни клетки опухоли врастают в окружающие ткани и разрушают их. Поэтому лечение трудное. Метастатический рак желудка практически не лечится, особенно у пожилых людей из-за общего состояния организма. Тогда упор идет на химиотерапию, а пациенты это не очень выдерживают, — пояснил Черемушкин.

Он отметил, что рак желудка является распространенным заболеванием, поскольку желудочно-кишечный тракт постоянно контактирует с внешней средой. По словам врача, развитию онкологии способствуют неправильное питание, курение и злоупотребление алкоголем.

Раком желудка заболевают многие, поскольку ЖКТ первым встречается с внешней средой. Львиная доля опухолей находится в тканях. Если человек ест много жирной еды, в целом плохо питается, естественно, желудок страдает. Также развитию рака желудка способствуют курение и злоупотребление алкогольными напитками. Что касается выявления опухоли, тут проблема. Желудок — это трубчатая структура. Опухоль либо занимает какой-то объем в виде узла, либо инфильтрирует стенку желудка. В том и другом случае на ранней стадии, кроме как эндоскопически, вы ничего не определите, — резюмировал Черемушкин.

Ранее источник, близкий к окружению Золотовицкого, сообщил, что ректор Школы-студии МХАТ скончался из-за онкологического заболевания. Звезда фильма «Курьер» умер в 64 года.

