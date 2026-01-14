Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:37

«Это чудовищно»: актер Раков эмоционально высказался о смерти Золотовицкого

Актер Раков назвал ужасным началом года смерть Золотовицкого

Виктор Раков Виктор Раков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU
Смерть ректора Школы-студии МХАТ заслуженного артиста России Игоря Зотовицкого стала ужасным началом года, рассказал 360.ru актер театра «Ленком Марка Захарова» народный артист России Виктор Раков. Они снимались вместе в нескольких фильмах.

В прошедшем времени и говорить-то не хочется. Это чудовищно, что год так начинается ужасно, — рассказал Раков.

О смерти актера стало известно 14 января. Он скончался на 65-м году жизни, предположительной причиной смерти стал рак желудка — он начал бороться с болезнью еще в прошлом году.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России певец Артур Готфрид ушел из жизни — на момент смерти ему был 41 год. Отмечается, что Готфрид обладал уникальным голосом, несравненной харизмой и безмерным талантом.

