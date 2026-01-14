Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:20

Куриные рулеты делаю вместо колбасы, а с добавками — к праздникам. Вкуснятина на бутерброд

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти куриные рулеты давно заменили у нас магазинную колбасу. Готовлю их и для бутербродов, и к праздничному столу — стоит лишь поменять начинку. Получается сочный, ароматный и очень домашний рулет. А главное — вы точно знаете, из чего он сделан. Рулеты хороши тем, что начинку можно менять под настроение: сыр и орехи, грибы, ветчина, сухофрукты. Небольшой кулинарный совет: перед запеканием сбрызните рулеты лимонным соком — мясо получится особенно нежным.

Ингредиенты: куриное филе — 4 шт., чернослив — 100 г, чеснок — 2 зубчика, грецкие орехи — 100 г, зелень петрушки — 50 г, твёрдый сыр (тёртый) — 50 г, майонез — 100 г, растительное масло — 2 ст. л., сливочное масло (растопленное) — 1 ст. л., соль и перец — по вкусу.

Приготовление: куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Чернослив промойте, отварите 3 минуты в кипящей воде и мелко нарежьте. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Орехи измельчите ножом, петрушку мелко порубите. Соедините чернослив, чеснок, орехи, зелень и майонез, хорошо перемешайте. Филе слегка отбейте, выложите на каждое начинку и аккуратно сверните рулетом. Сверху смажьте растопленным сливочным маслом. Выложите рулеты на противень, смазанный растительным маслом, посыпьте тёртым сыром и запекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки. Подавайте горячими или полностью остудите — в холодном виде рулет отлично нарезается и идеально подходит для нарезки. Вкусно, красиво и намного лучше любой колбасы.

Ранее мы рассказывали, как запечь килограмм сала вместо колбасы. На бутерброд, на хлеб с супом и борщом.

