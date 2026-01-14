Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора сотни миллионов рублей Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора Савельева 609 млн рублей

Одинцовский городской суд Московской области приступит к рассмотрению имущественного иска к экс-сенатору Дмитрию Савельеву на сумму свыше 609 млн рублей, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. С экс-сенатора хотят взыскать эту сумму, так как средства получены из не предусмотренных законом источников.

Исковое заявление поступило от первого заместителя генерального прокурора России. Обвинение считает, что в период работы сенатором от правительства Тульской области Савельев систематически нарушал антикоррупционное законодательство. В частности, он скрывал свои реальные доходы, а также незаконно совмещал государственную должность с коммерческой деятельностью.

Генпрокуратура уверяет, что экс-сенатор переводил активы в теневой сектор экономики и продолжал управлять ими запрещенными методами. Это позволяло ему получать несправедливые конкурентные преимущества и извлекать прибыль от нелегального бизнеса.

Ранее Савельев, находясь в СИЗО по делу об организации убийства бизнес-партнера, пожаловался на слишком маленький телевизор в камере. Он попросил разрешение на покупку нового.