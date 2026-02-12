Венские гренки с чесноком: всего два ингредиента, а ради них гости заходят «на минутку» и остаются до вечера

Эти венские гренки с чесноком — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое доказывает: для кулинарного совершенства достаточно двух ингредиентов. Их необычность в том, что обычный подсушенный хлеб, натёртый свежим чесноком и обжаренный в ароматном масле, превращается в ту самую закуску, ради которой гости заходят «на минутку», а остаются до вечера. Получается потрясающе аппетитная вкуснятина: хрустящая, золотистая корочка с каждой стороны, а внутри — мягкий, ещё тёплый хлеб, пропитанный сливочным маслом и острым, пряным чесночным ароматом. Никакая магазинная закуска не сравнится с этим домашним теплом и хрустом.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого батона или чиабатты (слегка подсушенных, вчерашних), 4–5 крупных зубчиков чеснока, 50 г сливочного масла, 2 ст. ложки растительного масла, соль по вкусу и свежая зелень для подачи. В сковороде разогрейте смесь сливочного и растительного масла. Обжарьте ломтики хлеба с обеих сторон до насыщенного золотистого цвета и хрустящей корочки. Горячие, только что со сковороды гренки выложите на тарелку и сразу же, не давая остыть, натрите каждую зубчиком чеснока — он будет плавиться и впитываться в горячий хлеб, отдавая весь свой аромат. Слегка посолите. Подавайте немедленно, посыпав рубленой петрушкой или укропом. Идеальны к пиву, супу или просто так, пока никто не видит.

