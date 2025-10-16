Венгерский суп «Боб левеш» — густой и ароматный! Идеален для холодной и дождливой осени

Венгерский суп «Боб левеш» — это наваристое, согревающее блюдо, настоящая легенда венгерской кухни. Его уникальность заключается в сытном сочетании копчёного мяса, нежной фасоли и домашних галушек-чипеток. Суп обладает густой консистенцией, насыщенным ароматом паприки и других специй, а также приятной лёгкой остротой. Это идеальное блюдо для холодного времени года, которое надолго заряжает энергией и хорошим настроением. После первой же пробы он легко может стать звездой вашего семейного меню.

Приготовление

Для супа подготовьте: 500 г копчёных свиных рёбрышек, 2–2,5 л воды, 1 стакан консервированной фасоли, 150–200 г копчёных колбасок, 1 головку репчатого лука, 50–70 г моркови, 1 помидор, 1–2 зубчика чеснока, лавровый лист, по 0,3 ч. л. чёрного перца и паприки, красный перец чили и ароматные травы по вкусу. Для чипеток замесите крутое тесто из 1 яичного желтка, около 70 г муки и щепотки соли.

Поставьте вариться копчёные рёбрышки в воде около 45 минут до мягкости мяса. Пока варится бульон, приготовьте зажарку: обжарьте лук и морковь, добавьте нарезанные колбаски, помидор, чеснок и специи, потушите 5 минут. Извлеките рёбра из бульона, отделите мясо и верните его в кастрюлю. Добавьте к бульону и мясу зажарку, доведите до кипения и поварите 5 минут. Сформируйте из теста тонкие колбаски, нарежьте их небольшими кусочками и отварите в отдельной воде 5–7 минут. Добавьте в суп готовые чипетки и фасоль, доведите до кипения, поварите минуту и снимите с огня. Перед подачей дайте супу настояться и украсьте свежей зеленью.

