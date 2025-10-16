Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:36

Венгерский суп «Боб левеш» — густой и ароматный! Идеален для холодной и дождливой осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Венгерский суп «Боб левеш» — это наваристое, согревающее блюдо, настоящая легенда венгерской кухни. Его уникальность заключается в сытном сочетании копчёного мяса, нежной фасоли и домашних галушек-чипеток. Суп обладает густой консистенцией, насыщенным ароматом паприки и других специй, а также приятной лёгкой остротой. Это идеальное блюдо для холодного времени года, которое надолго заряжает энергией и хорошим настроением. После первой же пробы он легко может стать звездой вашего семейного меню.

Приготовление

Для супа подготовьте: 500 г копчёных свиных рёбрышек, 2–2,5 л воды, 1 стакан консервированной фасоли, 150–200 г копчёных колбасок, 1 головку репчатого лука, 50–70 г моркови, 1 помидор, 1–2 зубчика чеснока, лавровый лист, по 0,3 ч. л. чёрного перца и паприки, красный перец чили и ароматные травы по вкусу. Для чипеток замесите крутое тесто из 1 яичного желтка, около 70 г муки и щепотки соли.
Поставьте вариться копчёные рёбрышки в воде около 45 минут до мягкости мяса. Пока варится бульон, приготовьте зажарку: обжарьте лук и морковь, добавьте нарезанные колбаски, помидор, чеснок и специи, потушите 5 минут. Извлеките рёбра из бульона, отделите мясо и верните его в кастрюлю. Добавьте к бульону и мясу зажарку, доведите до кипения и поварите 5 минут. Сформируйте из теста тонкие колбаски, нарежьте их небольшими кусочками и отварите в отдельной воде 5–7 минут. Добавьте в суп готовые чипетки и фасоль, доведите до кипения, поварите минуту и снимите с огня. Перед подачей дайте супу настояться и украсьте свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
Общество
Беру готовое тесто, творог, сахар — и готовлю вкуснейшие пирожки: всего 3 ингредиента
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
Общество
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Общество
В барабан стиралки бросаю кусочек фольги: решила одну надоевшую проблему при стирке
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
Общество
Растворила сырок в бульоне и добавила рис: секреты обалденного супчика с курицей — готовим за 15 минут
Готовим кукурузный суп-пюре с креветками: почему его называют «бархатным золотом»?
Общество
Готовим кукурузный суп-пюре с креветками: почему его называют «бархатным золотом»?
супы
рецепты
кулинария
обеды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль рванул вверх? Курс сегодня, 16 октября, что с долларом, евро и юанем
Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ ответил на агитацию MI6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.