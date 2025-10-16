«Выжжет все»: названо главное преимущество термобарического снаряда

Термобарический снаряд наносит мощный урон при детонации, поскольку аэрозольное облако проникает в укрепленные точки и детонирует, заявил NEWS.ru военный корреспондент «Соловьев Live» Георгий Мамсуров. По его словам, этот тип боеприпасов особенно эффективен против пехоты, укрывшейся в помещениях или подвалах.

Термобарический снаряд при разрыве выпускает аэрозольное облако со взрывчатым веществом, которое детонирует. Чаще всего термобар используют для поражения укрепленных точек, потому что при разрыве аэрозоль быстро проникает внутрь и уже после детонации мгновенно выжигает огромное количество кислорода, нанося большой урон пехоте. Там, где ты обычно можешь и не «расковырять», аэрозоль термобара выжжет все, — пояснил Мамсуров.

Он отметил, что для защиты от такого снаряда необходимо укрываться максимально глубоко. По его словам, именно здесь и проявляется ключевое преимущество термобарических боеприпасов перед обычными снарядами.

Их трудно массово использовать на дронах, потому что, во-первых, они сами по себе сложные и опасные, а во-вторых, достаточно тяжелые и объемные. Как правило, маленькие дроны их не тащат, а небольшой снаряд не имеет должного эффекта, — резюмировал Мамсуров.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российские авиационные бомбы ОДАБ-1500 способны уничтожать заглубленные и хорошо защищенные подземные укрепления ВСУ благодаря термобарическому действию. По его словам, подобные боеприпасы применялись еще во времена войны в Афганистане.