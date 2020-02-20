В России продолжает сокращаться число граждан, которые отказываются называть патриотами приверженцев оппозиционных взглядов. К такому выводу
По данным ВЦИОМа, в 2020 году только 23% россиян считают непатриотичным публично выражать позицию, которая расходится с точкой зрения государства. В 2017 году такое мнение разделяли 36% граждан, а вот в 2014 году — 47%.
Однако, как показал опрос, больше негатива у россиян вызывают коррупционеры, чем оппозиционеры. 80% респондентов отказались называть берущих и дающих взятки патриотами своей родины. В 2017 году так отвечали 77%, а в 2014 году — только 66%.
Как писал NEWS.ru, ранее опрос показал, что россияне не доверяют непатриотичным чиновникам.
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