https://static.news.ru/photo/f538cfc8-53ea-11ea-8855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России продолжает сокращаться число граждан, которые отказываются называть патриотами приверженцев оппозиционных взглядов. К такому выводу пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным ВЦИОМа, в 2020 году только 23% россиян считают непатриотичным публично выражать позицию, которая расходится с точкой зрения государства. В 2017 году такое мнение разделяли 36% граждан, а вот в 2014 году — 47%.

Однако, как показал опрос, больше негатива у россиян вызывают коррупционеры, чем оппозиционеры. 80% респондентов отказались называть берущих и дающих взятки патриотами своей родины. В 2017 году так отвечали 77%, а в 2014 году — только 66%.

Как писал NEWS.ru, ранее опрос показал, что россияне не доверяют непатриотичным чиновникам.