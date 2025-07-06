Россияне раскрыли, какой средний доход необходим для нормальной жизни ВШЭ: россияне назвали доход в 81 тысячу рублей на человека нормальным для жизни

Средний месячный доход, который необходим россиянам для «нормальной» жизни, осенью 2024 года составил 81 тысячу рублей на одного человека в семье, говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств в России». Согласно результатам опроса, которые приводит РБК, сумма выросла за год на 14% — с 70 тысяч рублей.

Как вы думаете, сколько денег нужно сейчас такой семье, как ваша, в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить нормально? — задавали вопрос россиянам.

Отмечается, что большинство опрошенных называли «нормальным доходом» сумму, которая на 50 тысяч рублей превышала их реальный заработок. Треть назвали таковой сумму от 30 до 50 тысяч рублей, четверть — от 70 до 100 тысяч рублей. Только 14% россиян назвали достаточным заработок менее 30 тысяч рублей. Доход от 150 тысяч рублей и выше назвали «нормальным» лишь 6% опрошенных.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (56%) считают, что главным недостатком современной молодежи является неумение грамотно распоряжаться деньгами и жить по средствам. Участие в опросе приняли 1,6 тысячи граждан старше 18 лет.