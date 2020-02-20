Чиновники в России должны быть патриотами. Такое мнение высказали опрошенные ВЦИОМом россияне.
Отмечается, что 79% респондентов считают, что непатриотичных людей нельзя допускать к государственной службе, говорится в опубликованном
Более того, около 65% россиян заявили, что те, кто избегает службы в армии или не платит налоги, не могут быть настоящими патриотами. Около 80% отказали в этом праве коррупционерам.
С патриотизмом ассоциируется любовь к родине у 85% респондентов. При этом 82% считают, что нет никакой необходимости высылать людей из родной страны за отсутствие патриотизма.
Как ранее писал NEWS.ru, ВЦИОМ
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