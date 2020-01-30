https://static.news.ru/photo/45e946b6-4345-11ea-8a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Robbins/moodboard/Global look Press

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос на тему социальной активности россиян.

Выяснилось, что каждый пятый россиянин не ходит в гости и не приглашает к себе. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга оказалось 26%, которые за шесть месяцев ни разу не принимали у себя.

При этом большинство опрошенных (80%) за последние полгода хоть раз ходили в гости. Чаще это делали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Также встречали гостей 86% респондентов.

По данным ВЦИОМ, родителей навещают треть россиян, 27% наносят визиты братьям и сёстрам и 22% — детям. Почти каждый шестой опрошенный заходил в гости к соседям (16%) или коллегам (15%), а каждый десятый — к внукам (9%) или бабушкам и дедушкам (8%).

Опрос проходил 11 января 2020 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

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