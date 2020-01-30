Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос на тему социальной активности россиян.
Выяснилось, что каждый пятый россиянин не ходит в гости и не приглашает к себе. Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга оказалось 26%, которые за шесть месяцев ни разу не принимали у себя.
При этом большинство опрошенных (80%) за последние полгода хоть раз ходили в гости. Чаще это делали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Также встречали гостей 86% респондентов.
По данным ВЦИОМ, родителей
Опрос проходил 11 января 2020 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что около половины туристов (49%) тратят рабочее время на планирование отпуска. Среди них 34% интересуются предложениями авиакомпаний, 26% приобретают билеты и бронируют номера, 9% читают статьи о путешествиях.
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