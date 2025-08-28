День знаний — 2025
28 августа 2025

Ваш ужин будет незабываемым: готовим куриные зразы с грибной начинкой

С этими куриными зразами с грибной начинкой ваш ужин будет незабываемым. Их вкус — сочное мясо с хрустящей корочкой снаружи и сливочно-грибной начинкой внутри, где грибы идеально сочетаются с луком и специями.

Для приготовления пропустите 500 г куриного филе через мясорубку, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. манки, соль и перец по вкусу. Для начинки обжарьте 200 г шампиньонов с 1 луковицей до золотистости, добавьте 2 ст. л. сливок и потушите 5 минут. Сформируйте из фарша лепешки, выложите по 1 ч. л. начинки, слепите зразы. Обжарьте на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон, затем доведите до готовности под крышкой на слабом огне 10 минут.

Подавайте с картофельным пюре или гречкой — эти зразы получаются настолько вкусными, что исчезнут со стола мгновенно!

Ранее стало известно, как приготовить котлеты из минтая с кабачком: для диетического меню и семейного ужина.

