Варенье из кабачков — как абрикосовое, только вкуснее: готовлю банками

Сладкое варенье из кабачков — это удивительный десерт с нежным медовым вкусом и тонким цитрусовым ароматом, где кабачки превращаются в прозрачные мармеладные дольки. Оно напоминает абрикосовый джем, только вкуснее.

Для приготовления возьмите: 1 кг молодых кабачков без кожицы и семян, 1 кг сахара, 1 лимон, 1 апельсин, 1 ч. л. ванильного сахара. Кабачки нарежьте кубиками, засыпьте сахаром и оставьте на 3 часа. Цитрусовые тщательно вымойте, нарежьте вместе с кожурой тонкими дольками, удалив косточки. Смешайте кабачки с цитрусовыми, доведите до кипения и варите на медленном огне 40 минут, периодически помешивая и снимая пенку. В конце добавьте ванильный сахар, разлейте горячее варенье по стерильным банкам и закатайте.

После остывания варенье приобретет насыщенный янтарный цвет и неповторимый вкус — никто не догадается, что это кабачки! Подавайте его к чаю, блинам или используйте как начинку для пирогов. Готовлю это варенье банками, уходит на ура!

