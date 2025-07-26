Янтарное желе из морошки: готовим домашний джем из 3 ингредиентов

Домашний джем из морошки — это янтарное лакомство с неповторимым вкусом, где сладость гармонично сочетается с легкой кислинкой и медовыми нотками. Уникальный вкус этой северной ягоды раскрывается в варенье особенно ярко: сначала чувствуется нежная сладость, затем проявляется фруктовая кислинка, а в послевкусии остается теплый медовый оттенок.

Для приготовления понадобится всего 3 ингредиента: 1 кг морошки, 1 кг сахара, 1/2 лимона. Ягоды аккуратно переберите, удалите чашелистики, но не мойте — морошка очень нежная. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на 3 часа, чтобы выделился сок. Добавьте сок половины лимона, осторожно перемешайте. Варите на самом маленьком огне в три приема: после закипания снимите пену и проварите 5 минут, затем остудите полностью. Повторите процесс еще два раза.

Готовый джем разлейте по стерильным банкам, он должен получиться густым, с целыми ягодами в прозрачном сиропе. Это янтарное желе — настоящий витаминный клад, который напомнит о лете холодной зимой.

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