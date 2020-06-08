В Санкт-Петербурге начали продавать девайсы для «защиты» от 5G

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Мошенники, желающие нажиться на страхах людей, начали продавать в Санкт-Петербурге браслеты, которые якобы защищают от воздействия вышек 5G.

Устройство продают у станции метро «Площадь Александра Невского», а также в Интернете. Его отдают за 3 тысячи рублей. Льготникам обещают сделать скидку в 15%.

Планы по переходу на новый 5G по всему миру уже осуществляются. Скоро каждый город будет оснащен этой технологией. Мини-сотовые станции будут размещены повсюду в наших кварталах и городах. Они будут установлены по бокам или на вершинах зданий и на столбах уличного освещения, — цитирует портал «Невские новости» объявление злоумышленников.

Предприниматели утверждают, что браслет разработали екатеринбургские специалисты. В корпусе установлены несколько германиевых шариков, минерал «турмалин», неодимовый магнит, инфракрасный луч и отрицательный ион.

Как ранее писал NEWS.ru, сторонники мифа о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек сетей 5G, начали нападать на людей. Преследованию с их стороны подвергаются работники британской телекоммуникационной компании Openreach. Так, одна женщина не позволила фургону фирмы проехать, потому что посчитала, что это мобильная вышка 5G. На самом деле на крыше машины был ящик для хранения вещей.