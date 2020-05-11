Сторонники теории заговора о связи 5G и COVID-19 стали нападать на людей

https://static.news.ru/photo/2769a00e-9431-11ea-9ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Сторонники мифа о том, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек сетей 5G, начали нападать на людей. Преследованию с их стороны подвергаются работники британской телекоммуникационной компании Openreach.

Так, одна женщина не позволила фургону фирмы проехать, потому что посчитала, что это мобильная вышка 5G. На самом деле, на крыше машины был ящик для хранения вещей, пишет The Guardian.

Издание также отмечает, что недовольные часто путают сотрудников компании, работающих, например, с телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G. Всего за апрель сотрудники Openreach испытали нападки местных жителей около 50 раз, до эпидемии такой агрессии они не наблюдали, пишет «Экспресс Газета».

Эксперты Оксфордского Института исследования журналистики выяснили, что главными распространителями мифов о COVID-19 являются знаменитости. В пример приводились актер Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов болезни с «излучениями» от вышек 5G. В России эту теорию поддерживает телеведущая Виктория Боня.

Ранее NEWS.ru писал, что комик Тимур Батрутдинов заметил, что слово coronavirus несёт в себе странный смысл, в котором можно найти масонский след. Если перевернуть задом наперёд это слово, то эту конструкцию можно будет перевести с хинди. Получится, что в этом послании зашифрован «восход и глаз».