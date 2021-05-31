В РФ вступил в силу закон о просветительской деятельности

https://static.news.ru/photo/e9e419e6-c25e-11eb-84ee-96000091f725_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Резонансный закон о просветительской деятельности в России вступил в силу 1 июня. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон закрепляет термин «просветительская деятельность», а также запрещает её использовать для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Новые нормы признают просветительской ту деятельность, которая направлена на распространение знаний и навыков и осуществляется вне образовательных программ. Заниматься ею теперь можно при соблюдении некоторых ограничений.

Перед тем как в начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепивший понятие «просветительская деятельность» в законе об образовании, документ получил неоднозначные оценки со стороны президиума РАН, а также студенческих советов ряда крупных российских вузов.

Ранее стало известно, что в публичном доступе появился проект постановления премьер-министра Михаила Мишустина, который ужесточает возможности для просветительской деятельности и фактически является подзаконным актом относительно подписанных недавно президентом Владимиром Путиным поправок в ФЗ «Об образовании». Судя по количеству лайков и дизлайков, интернет-общественность негативно относится к нововведению.