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В РФ вступил в силу закон о просветительской деятельности

01:19, 01 июня 2021
Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Резонансный закон о просветительской деятельности в России вступил в силу 1 июня. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон закрепляет термин «просветительская деятельность», а также запрещает её использовать для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни.

Новые нормы признают просветительской ту деятельность, которая направлена на распространение знаний и навыков и осуществляется вне образовательных программ. Заниматься ею теперь можно при соблюдении некоторых ограничений.

Перед тем как в начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепивший понятие «просветительская деятельность» в законе об образовании, документ получил неоднозначные оценки со стороны президиума РАН, а также студенческих советов ряда крупных российских вузов.

Ранее стало известно, что в публичном доступе появился проект постановления премьер-министра Михаила Мишустина, который ужесточает возможности для просветительской деятельности и фактически является подзаконным актом относительно подписанных недавно президентом Владимиром Путиным поправок в ФЗ «Об образовании». Судя по количеству лайков и дизлайков, интернет-общественность негативно относится к нововведению.

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