Прокуратура Кирова пресекла отбор в 10-й класс одной из школ

Прокуратура Кирова пресекла отбор в 10-й класс одной из школ

Прокуратура Кирова вынесла предостережение руководству одной из местных школ, пишет НТА-Приволжье. Причиной стало выявление факта проведения индивидуального отбора для зачисления в 10-й класс.

Прокуратура указала, что процедура отбора противоречит решению Конституционного суда РФ от 2020 года. Суд постановил, что отказ в зачислении в 10-й класс из-за непрохождения отбора недопустим. Родители, чьи дети не прошли отбор, могут обратиться к руководству школы.

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