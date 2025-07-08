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08 июля 2025 в 16:21

Прокуратура Кирова пресекла отбор в 10-й класс одной из школ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Кирова вынесла предостережение руководству одной из местных школ, пишет НТА-Приволжье. Причиной стало выявление факта проведения индивидуального отбора для зачисления в 10-й класс.

Прокуратура указала, что процедура отбора противоречит решению Конституционного суда РФ от 2020 года. Суд постановил, что отказ в зачислении в 10-й класс из-за непрохождения отбора недопустим. Родители, чьи дети не прошли отбор, могут обратиться к руководству школы.

Ранее в Пермском крае после принудительного лечения вернулся домой молодой человек, который напал с ножом на учительницу в лицее. Происшествие случилось в мае 2021 года.

До этого стало известно, что в 2025 году с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) был удален 781 человек. Из них 261 человека удалили за наличие телефона, а 413 — за использование шпаргалок. Остальные 107 были удалены по другим причинам.

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