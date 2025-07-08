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08 июля 2025 в 11:51

Напавший с ножом на педагога бывший ученик вернулся домой после лечения

В Пермском крае напавший с ножом на педагога бывший ученик прошел лечение

Сотрудники полиции возле лицея № 1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу Сотрудники полиции возле лицея № 1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу Фото: Татьяна Чудакова/РИА Новости

В Пермском крае после принудительного лечения вернулся домой молодой человек, который напал с ножом на учительницу в лицее, пишет perm.aif.ru со ссылкой на свой источник. Происшествие случилось в мае 2021 года.

Тогда молодой человек, еще будучи десятиклассником, пришел в школу с холодным оружием и два раза ударил ножом учительницу физики. Потерпевшая получила раны в области плеча и шеи. Ученика задержал охранник, в то время как педагога экстренно доставили в больницу.

Решением суда в феврале 2022 года нападавшего отправили на принудительное лечение. Спустя несколько лет юноша вернулся домой. Потерпевшая же после восстановления уволилась из лицея и переехала в другой город к сыну.

Ранее в Люберцах пятиклассник напал с молотком на учительницу математики. В результате педагога госпитализировали с сотрясением мозга, отца ученика вызвали в школу, а его самого доставили в отделение полиции.

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