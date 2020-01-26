https://static.news.ru/photo/98db2312-400c-11ea-b932-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму поступило обращение с предложением запретить на территории страны свободную продажу полицейской формы. Авторами послания стали представители общественного движения «За безопасность».

По мнению инициаторов обращения, в России за последнее время резко возросло число преступлений, во время совершения которых злоумышленники использовали форму сотрудников МВД.

В российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции. Однако, на наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников, — приводит RT слова руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова.

В данный момент полевую, парадную или повседневную форму полицейских можно приобрести с рук или в онлайн-магазинах.

Как ранее передавал NEWS.ru, первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД РФ сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД.