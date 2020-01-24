https://static.news.ru/photo/4d461fae-3ee2-11ea-b560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый замминистра внутренних дел России Александр Горовой заявил, что МВД РФ сняло ограничения на комплектование кадрами подразделений ГИБДД.

Министром внутренних дел на прошлой неделе принято решение о снятии ограничений комплектования подразделений ГИБДД по стране. Мы должны подойти очень ответственно и качественно к подбору людей, которые способны выполнять поставленные задачи, — цитирует Горового ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в 2019 году численность пожарных подразделений Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий увеличилась почти на четверть.