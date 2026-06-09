Опубликовали кадры пожара в Дагестане В Сети появились кадры пожара в Дагестане

В Сети появились кадры пожара в Дагестане. Специалисты продолжают работу по ликвидации возгорания.

Мощный пожар возник в дагестанском Кизилюрте. По предварительной информации, огонь вспыхнул на газораспределительной станции.

Ранее пожар вспыхнул в одной из квартир в Парковом проезде в Нововоронеже. В результате погибли трое братьев 6, 10 и 19 лет.

До этого сообщалось, что в Марий Эл на складе вспыхнул пожар, охвативший площадь 8 тыс. квадратных метров. Инцидент случился в производственном складском здании, расположенном на Йошкар-Олинском шоссе.