Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 20:25

Мощный пожар вспыхнул в дагестанском Кизилюрте

Пожар вспыхнул в дагестанском Кизилюрте рядом с АЗС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мощный пожар возник в дагестанском Кизилюрте, сообщил Telegram-канал администрации городского округа. По предварительной информации, огонь вспыхнул на газораспределительной станции.

Крупный пожар в промышленной зоне города. Предположительно горит газораспределительная станция. Подробности в ближайшее время, — написали на канале.

Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали 15 человек из горящего дома на проспекте Кузнецова. Среди них было 13 взрослых и двое детей. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание около шести часов утра. В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали.

Также сообщалось, что пожар вспыхнул в одной из квартир в Парковом проезде в Нововоронеже. В результате погибли трое братьев 6, 10 и 19 лет.

До этого сообщалось, что в Марий Эл на складе вспыхнул пожар, охвативший площадь 8 тыс. квадратных метров. Инцидент случился в производственном складском здании, расположенном на Йошкар-Олинском шоссе.

Регионы
Дагестан
пожары
администрации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности о взрыве газопровода в Дагестане
«Найти общий язык»: Безрукова о скандале Толмацкого с матерью
Стало известно, как война в Иране может повлиять на рубль
Опубликовали кадры пожара в Дагестане
Перевозчик из Одессы наладил схему по вывозу уклонистов в Молдавию
В ЕС сделали шаг против патриарха Кирилла
Подрыв «Северных потоков» обернулся новым требованием к Украине
Выпускникам вузов хотят списывать часть кредита за обучение
Конец эпохи Роналду и Месси: для кого ЧМ-2026 станет последним в карьере
Историк войск ПВО предложил простой способ защиты от атак беспилотников
Охлобыстин подкрался к Асмус и поцеловал в оголенную шею
«Он очень секси»: Дибцева призналась, что любит Прилучного
Расследование раскрыло схему заработка семьи Трампа на криптовалюте
Названы лучшие сериалы и актеры России: кадры второго дня премии ТЭФИ
Россиянка вышла замуж по видеосвязи
Раскрыт главный принцип надежности противовоздушной обороны Москвы
Мощный пожар вспыхнул в дагестанском Кизилюрте
Стало известно о пострадавшем после удара ВСУ по ЛНР
«Мы ответим на атаку»: Трамп пригрозил Ирану за сбитый вертолет в Ормузе
Стала известна дата самой короткой ночи 2026 года
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.