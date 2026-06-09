Мощный пожар вспыхнул в дагестанском Кизилюрте Пожар вспыхнул в дагестанском Кизилюрте рядом с АЗС

Мощный пожар возник в дагестанском Кизилюрте, сообщил Telegram-канал администрации городского округа. По предварительной информации, огонь вспыхнул на газораспределительной станции.

Крупный пожар в промышленной зоне города. Предположительно горит газораспределительная станция. Подробности в ближайшее время, — написали на канале.

Ранее в Санкт-Петербурге эвакуировали 15 человек из горящего дома на проспекте Кузнецова. Среди них было 13 взрослых и двое детей. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание около шести часов утра. В результате пожара пострадал мужчина, его госпитализировали.

Также сообщалось, что пожар вспыхнул в одной из квартир в Парковом проезде в Нововоронеже. В результате погибли трое братьев 6, 10 и 19 лет.

До этого сообщалось, что в Марий Эл на складе вспыхнул пожар, охвативший площадь 8 тыс. квадратных метров. Инцидент случился в производственном складском здании, расположенном на Йошкар-Олинском шоссе.